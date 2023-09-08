Это касается любой страны и любой территории.

Недавно стало известно, что Украина получит в рамках военной помощи от Соединённых Штатов Америки снаряды с обеднённым ураном, которые используются американскими танками M1 Abrams. В штатах уверены, что украинцы будут использовать отправленные ими боеприпасы ответственно.

На фоне этого заместитель официального представителя генерального секретаря Организации объединённых наций Фархан Хак заявил от лица организации, что применение снарядов с обеднённым ураном осуждается где бы то ни было в мире.

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Стоит отметить, что для американских танков M1 Abrams, как и для британских Challenger, снаряды с обеднённым ураном являются стандартным типом боеприпасов, направленным на увеличение бронепробиваемости. Во время войны в Персидском заливе американцы использовали около 275 до 320 тонн обеднённого урана, сделав приблизительно 14 тысяч танковых выстрелов соответствующими боеприпасами.

Западные страны, активно эксплуатирующие данный тип снарядов, неоднократно заявляли о их безопасности. В то же время российский президент Владимир Путин допускал, что Россия также может начать использовать снаряды с обеднённым ураном, как ответ на действия украинской армии.