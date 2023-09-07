Их поставку ранее отрицали в Белом доме.

Не так давно издание Reuters опубликовало статью, в котором рассказало о запланированных поставках Соединёнными Штатами Америки снарядов с частицами обеднённого урана для танков M1 Abrams, поставленных Украине. Позже Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что не может подтвердить эту информацию.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины, общая сумма которого составляет 175 миллионов долларов. В него входит различное оборудование, противотанковые комплексы, боеприпасы, патроны и снаряжение, а также снаряды для танков M1 Abrams, которые по стандарту включают в себя обеднённый уран для большей пробиваемости.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что амуниция для американских танков скоро прибудет в Украину. В то же время Джон Кирби отмечает, что передаваемые снаряды с обеднённым ураном на самом деле не представляют радиоактивной угрозы.

После того, как впервые стало о планах Запада передать Украине боеприпасы такого типа, российские официальные лица говорили, что расценят применение снарядов с частицами обеднённого урана за использование радиологического оружия, то есть «грязной бомбы»