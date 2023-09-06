Турецкий президент недавно встречался с Путиным.

Не так давно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, где они обсуждали зерновое соглашение между Украиной и Россией, а также российско-украинских конфликт. Тогда же турецкий переводчик допустил ошибку, заявив, что между Турцией и Россией идёт война.

По итогам встречи президентов, Эрдоган, возвращаясь домой из Сочи, сообщил журналистам, что никаких перспектив по достижению мира между Россией и Украиной на горизонте не просматривается.

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Турецкий президент утверждает, что с самого начала боевых действий турецкое правительство выступало за мир и диалог, прилагая усилия для деэскалации конфликта. Он также добавил, что Турция не усугубляла проблему и не подливала масла в огонь.

Реджеп Эрдоган Отметил, что надеется на скорое завершение боевых действий справедливым и прочным миром на основе международного права. Он выразил готовность Анкары принимать участие в виде посредника в вопросах обмена пленными и Запорожской атомной электростанции.