Однако вступать в североатлантический альянс страна не будет.

Вчера была новость о том, что председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна вступить в североатлантический альянс, заодно обратившись к американскому президенту Джо Байдену с просьбой защитить армянское государство.

Заместитель Министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что никто не приглашал их в НАТО, а Фелингер не является прямым представителем североатлантического альянса. Он лишь руководит общественной организацией, в которой фигурирует аббревиатура НАТО.

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Армянский чиновник добавил, что Армения и НАТО осуществляют партнёрство уже не первый год. Страна сотрудничает с североатлантическим альянсом в различных форматах и готово продолжать этот процесс.

Стоит отметить, что Армения действительно принимает участие в различных военных учениях, организованных НАТО. В 2023 году страна примет участие в двух военных учениях, организованных командованием Сухопутных войск Соединённых Штатов Амеирки в Европе - сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction.