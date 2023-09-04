Связана она со штурмом Капитолия.

После обнародования результатов президентских выборов в Соединённых Штатах Америки 2021 года, 6 января состоялся масштабный митинг в поддержку проигравшего Дональда Трампа. В ходе митинга он заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», после чего толпа его сторонников за непродолжительное время захватила Капитолий. На следующий день политик признал поражение. Ситуация стала одним из поводов для привлечения Трампа к уголовной ответственности по возбуждённым против него делам.

Американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн заявил, что фактически существует «веский аргумент» для отстранения бывшего американского президента Дональда Трампа от участия в президентских выборах 2024 года. Основание кроется в 14 поправке к конституции, когда-то уравнявшей всех американских граждан и лишившей рабовладельцев претензий по утрате их рабов.

реклама Раздел 3. Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком Президента или вице-президента либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединённых Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного лица Соединённых Штатов, или члена законодательного собрания какого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединённых Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединённых Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных . Но Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить таковое ограничение.

Если анализировать вышеописанную цитату из документа, можно сделать вывод, что участие в вооружённом мятеже, которым штурм Капитолия является, или содействие его участникам, считается основанием для лишения права занимать посты на государственной службе. В то же время прямая причастность Трампа к организации или содействию мятежу не доказана, но сказанные им слова привели к событиям 6 января 2021 года, исходя из чего косвенная поддержка может иметься. С другой стороны, Трамп сделал своё заявление не в поддержку мятежникам, ведь тогда ещё мятежа не было, а также он не мог знать, что его слова повлекут за собой вооружённый мятеж.

Сам Тим Кейн считает текст поправки достаточным основанием, хотя отмечает, что поправка имеет достаточно «специфический язык» и не даёт собственный анализ, основываясь на возможные прецеденты в американской судебной практике, если таковые были.