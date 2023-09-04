Это реакция на совместные манёвры США и Южной Кореи

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о проведении военных учений с имитацией использования тактического ядерного оружия в ответ на совместные манёвры Соединённых Штатов Америки и Южной Кореи в Жёлтом море.

По информации государственного сайта новостей, целью северокорейских учений с применением фальшивых ядерных боеголовок была демонстрация «воли к действию и способности к сдерживанию попыток врагов к агрессивной войне»

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Запущено было две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитирующими ядерные. Они преодолели 1,5 тысячи километров в высоте полёта 150 метров.

Недавно закончились совместные учения Южной Кореи и Соединённых Штатов Америки Freedom Shield, которые стали самыми крупнейшими за всю историю взаимоотношений между странами. В Северной Корее сочли это за подготовку к военному вторжению в их страну, а также эскалации ситуации на Корейском полуострове, что лишь подталкивает северокорейское правительство подготавливаться к ведению ядерной войны.