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Офис Генпрокурора Украины рассказал о закупке Минобороны некачественных продуктов для ВСУ
Ещё один скандал в копилку кабинету Министра обороны Алексея Резникова.

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Из офиса Генерального прокурора Украины сообщили, что Министерство обороны страны заключило договор с компанией на поставку украинской армии одного миллиона некачественных продуктовых наборов на сумму в 430 миллионов гривен ($11,7 млн).

Как сообщается, прокуратура страны смогла доказать незаконность положений дополнительного соглашения к договору, который предусматривает закупку продуктовых наборов, несоответствующих нормам питания для военнослужащих. В свою очередь Министерство обороны Украины одобрило такую сделку, что говорит об ещё одном коррупционном скандале в сторону кабинета Резникова.

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Позиция прокуратуры была в том, что при заключении такого договора чиновники пошли на нарушение требований действующего законодательства, а реализация такого контракта вне государственных интересов.

Ранее была информация от украинского депутата о том, что Министра обороны Украины Алексея Резникова могут отправить послом в Великобританию, а на его место встанет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Подобную информацию уже озвучивали до этого и связана она с коррупционными скандалами в украинском оборонном ведомстве.

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