Иначе обеспечить безопасность на избирательных участках будет невозможно.

Хотя предполагалось, что проведение парламентских выборов в Украине, за которыми в следующем году последуют президентские, невозможно на момент военного положения, на Западе всё же считают необходимым поддерживать демократические институты даже во время ведения страной боевых действий.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для организации голосования необходимо обеспечить безопасность на избирательных участках. И это невозможно, пока украинское небо не закрыто достаточным количеством систем противовоздушной обороны хотя бы для защиты населения. Стоит отметить, что, скорее всего, избирательные участки не будут работать во время воздушной тревоги, а если в день выборов будет много угроз ракетной атаки - выборы будут саботированы.

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По мнению украинского чиновника, на проведение выборов необходима существенная сумма денег, которые нельзя просто так отправить на избирательный процесс, ведь есть определённый дефицит бюджета и приоритетное задание по финансированию армии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов только при условии финансирования этого процесса Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.