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Зеленский считает проведение выборов в стране реальным лишь при условии их финансирования Западом
Выборы украинского президента могут не состояться в связи с военным положением.

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Такие демократические процедуры, как выборы, вполне естественный процесс для стран с республиканской формой правления, но только при условии, если их объективности ничего не угрожает, например боевые действия. В таких ситуациях демократические конституции предусматривают отказ от проведения выборов на момент военного положения, которое сейчас введено в Украине.

Тем не менее, среди американского правительства есть мнения, что всё-таки в Украине должны состояться выборы, чтобы демократия продолжила своё существование даже в суровых военных реалиях. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил имеющееся давление в этом ключе со стороны Запада.

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Однако, как объяснил украинский президент, украинские власти готовы пойти на организацию избирательного процесса, но только при условии, что его профинансируют Соединённые Штаты Америки и страны-участники Европейского союза. Более того, Зеленский считает необходимым отправить в окопы независимых наблюдателей от стран.

Впрочем, позицию украинского президента можно понять, учитывая, что какие-либо внутренние политические процессы могут привести к ослаблению действующего правительства и, соответственно, вреду его авторитету, который необходим для продолжения боевых действий. Иными словами, на момент военного положения в любой демократической стране постепенно настаёт авторитаризм.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что никто не имеет право менять украинскую конституцию фундаментально, а единственным инструментом её изменения является всенародный референдум.

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#украина #зеленский
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