90% из заключённых контрактов предполагают экспорт вооружения за пределы Чехии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что с начала 2022 года Министерство обороны страны заключила с местными компаниями оборонно-промышленного комплекса контрактов на 43 миллиарда крон(2 миллиарда долларов)

Причём 90% из оружейной продукции уходит на экспорт. Связано это с высоким спросом на вооружение в Европейском союзе, который направляет его в Украину. Причём сам чешский политик не видит в этом проблему, учитывая нынешние условия. С 24 февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжёлой техники и средств противовоздушной обороны, 4,2 миллиона единиц боеприпасов, 380 тысяч артиллерийских снарядов.

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В марте Ассоциация оборонной и охранной промышленности сообщала, что Чехия переживает крупнейший за последние 30 лет «бум оружейной промышленности» из-за боевых действий на украинских территориях.

Ранее Петр Фиала выразил мнение, что российско-украинский конфликт заходит в тупик, из-за чего вероятность его завершения в рамках переговорного процесса с Россией лишь растёт с каждым днём. Он допустил, что боевые действия могут заморозить.