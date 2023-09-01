Они пройдут в Брестском регионе.

В последнее время польско-белорусские дипломатические отношения серьёзно ухудшились из-за размещения ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Поляки сообщают о потенциальной угрозе с белорусских территорий и укрепляют границу, подготавливают оборонительные силы на случай вторжения.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к восстановлению добрых отношений со своими соседями, так как «их не выбирают» и «они от Господа Бога»

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Тем не менее, Лукашенко сразу же сказал, что в ответ на белорусскую инициативу идут только обвинения и угрозы. В подтверждения своих дружеских намерений, белорусский президент пригласил Польшу принять участие в качестве наблюдателей на учениях ОДКБ «Боевое братство-2023», которые пройдут в Брестском регионе.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что пока польское руководство не ответило на приглашение своих наблюдателей для участия в учениях. Можно предположить, что ответ будет отрицательный, ведь страна неоднократно требовала вывода «вагнеровцев» с белорусских территорий, на что получала отказа.