Об этом сообщили в Россельхознадзоре Приморья.

После того, как японские власти приняли решение слить сточные воды с АЭС «Фукусима-1», предварительно очищенным до стандартов питьевой воды, местные жители и общественность была возмущена, ведь такой шаг мог привести к заражению водоёмов. Тем не менее, японское правительство отрицает этот факт и недавно японские министры отобедали морепродуктами, выловленными у берегов атомной электростанции.

Подведомственная Россельхознадзору ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» сообщила об усилении радиологического контроля за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса «слаборадиоактивной воды» с АЭС «Фукусима-1»

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По результатам взятых 443 проб различной рыбной продукции, которая была добыта в промысловых подзонах нескольких российских регионов, ведомство пришло к выводу, что морепродукты безвредны для человека. На показатели йода-131, стронция-90, цезия-134, цезия-137 была проверена треска, камбала, минтай, палтус, а также лососевые породы рыб, фарш, консервы, краб, моллюски и другие виды рыбной продукции.

Стоит отметить, что в случае, если бы подтвердилась информация о вредности морепродуктов с японских водоёмов, был бы нанесён серьёзный удар по экспорту рыбной продукции из Японии. В связи с этим бизнес как внутри страны, так и за её пределами мог пострадать.