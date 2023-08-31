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Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина
Международные стандарты допускают такой исход, но только с согласия страны, где произошёл инцидент.

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Более недели назад погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его бизнес-джет производства бразильского конгломерата «Embraer» потерпел крушение в Тверской области, в результате чего весь экипаж из десяти человек признан погибшим. Следственный комитет России решил заняться расследованием данного инцидента.

Однако Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) решил тоже предложить свою помощь в расследовании, но получил отказ. Об этом организация сообщила изданию Reuters, выразив сожаление и отметив, что они бы исследовали улики дистанционно. Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс считает, что такое решение вредит прозрачности ведения расследования.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дело о крушении самолёта Пригожина уже расследуется Следственным комитетом и это российское расследование, о международном речи не идёт. Стоит отметить, что России было лишь рекомендовано согласиться на помощь бразильских коллег, хотя она в полной мере могла отказать, что и сделала.

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#россия #пригожин #бразилия
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