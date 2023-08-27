Таким образом он хочет поддержать японских властей в их решении.

Японское правительство приняло решение о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в воду, предварительно произведя процесс её очищения. Местное население, как и соседние для японцев страны, были возмущены таким шагом, ведь помимо возможного риска для здоровья он может навредить бизнесу: потребители начнут отказываться от морепродуктов, выловленных в этой зоне. Соединённые Штаты Америки полностью солидарны с решением японцев и готовы продемонстрировать это.

Местное издание Kyodo News пишет, что американский посол в Японии Рам Эмануэль готов съесть рыбу из источника, где сбрасывают очищенные радиоактивные сточные воды. Дипломат посетит город, который недалеко от самой атомной электростанции, съев рыбу в поддержку решения японского правительства.

реклама

Помимо этого Эмануэль проведёт встречу с рыбаками, жителями населённого пункта и официальными лицами во время своего визита, который пройдёт ближе к концу месяца. Он утверждает, что план японских властей по сбросу радиоактивной воды полностью прозрачен и подтверждён научными данными, а Япония идёт по правильном пути.

Американский посол не упустил возможность упомянуть Китай, который, по его словам, сбрасывает с собственных атомных электростанций куда больше радиоактивных веществ, если сравнивать с Фукусимой.