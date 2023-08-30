Она утверждает, что украинцы заняли все высоты, затруднив передвижение по городу или выход из него.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия пытается продвигаться на Бахмутском направлении и именно поэтому российская армия пытается активизировать наступление на других направлениях, отвлекая украинские усилия на Восточном и Южном направлениях.

По словам украинской чиновницы, украинская армия движется по южному флангу к Бахмуту и вышла на господствующие высоты. Она назвала это ловушкой для россиян, так как такая ситуация не позволяет им полноценно передвигаться по городу или покинуть его.

реклама

Маляр подтвердила, что на Купянском и Лиманском направлениях две недели назад российские военные возобновили попытки наступления. на текущий момент российская армия восстанавливается и перегруппировывается, поэтому ожидаются ещё попытки наступления.

Основным приоритетом для наступления украинской армии остаётся Юг, где россияне стоят в обороне. В то же время российские силы готовятся наступать на Востоке, где украинские военные преимущественно обороняются, пытаясь наступать лишь на Бахмутском направлении.