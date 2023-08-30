Официальная причина крушения - отказ техники.

Ближе к обеду в ряде Telegram каналов начало появляться видео, где в Сосновском районе Челябинской области потерпел крушение российский вертолёт Ми-8, предположительно принадлежащий Федеральной службе безопасности России. Крушение произошло в лесу.

Как сообщил позже Губернатор Челябинской области Александр Текслер, по предварительным данным весь экипаж из трёх человек погиб, но издание ТАСС пишет о четырёх погибших. Жертв и пострадавших среди местного населения нет, убытков среди гражданской инфраструктуры населённый пункт не получил. На месте отработали экстренные службы.

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Вертолёт выполнял плановый учебный полёт у посёлка Прудный, целью которого была отработка манёвра «взлет-посадка», но из-за отказа техники, подтверждённого региональными властями, он потерпел крушение.

Подобные ситуации крушением или тяжёлой посадкой вертолётов Ми-8, произведённых ещё в Советском союзе, повторяются относительно часто, но зачастую касаются гражданских бортов.