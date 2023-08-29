Раньше западные страны относились к этому скептически.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что после долгих разговоров с украинскими союзниками, между ними всё же возник консенсус. Он проявляется в том, что западные страны допускают уничтожение всего российского на территории Крымского полуострова.

По словам украинского чиновника, ещё год назад, когда украинские власти поднимали тему ударов по Крыму, на Западе говорили «нет-нет, давайте только без этого», но сейчас позиция изменилась. Украинские союзники считают допустимым выдворение любым путём всего российского на территориях, которые входят в государственные границы Украины на момент 1991 года.

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Подоляк также добавил, что в Крыму с каждым разом будет увеличиваться количество «неустановленных беспилотников», бьющих по территории полуострова. Он предложил установить официальную позицию, что дроны - неустановленной природы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что расширение зоны боевых действий на российские территории приведёт к тому, что Украине с большой вероятностью останется сама.