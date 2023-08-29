Украинский чиновник считает, что это будет неожиданно.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия на украинских территориях закончатся также быстро, как и начались. Украинской армии не придётся вести бои за каждый километр ценой крови, ведь в конечном итоге всё окончится гораздо быстрее.

Украинский чиновник называет выход украинских военных на административную границу с Крымским полуостровом ключевым моментом, за которым ситуация быстро приобретёт другой вид.

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Подоляк считает, что любая потеря Россией украинских территорий, взятых под свой контроль, негативно будет сказываться на политическим рейтинге и в конечном итоге может привести к полному потерю доверия населения. Ситуация с вооружённым мятежом Евгения Пригожина лишь усугубила этот момент, а его гибель может не решает проблему.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина может ещё долго вести боевые действия, но только при условии, что удастся минимизировать потери по примеру Израиля. Однако зона боевых действий не должна выйти на российские территории, иначе вся западная поддержка быстро растеряется.