Иначе украинцы потеряют поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, где озвучил ряд интересных тезисов, отличающихся от его ранней позиции. Так, например, по словам украинского президента, боевые действия не должны выйти на российские территории, иначе украинское правительство растеряет всю поддержку. Не уточняется, попадают ли удары по логистическим и стратегическим объектам на территории России под этот момент.

Также украинский президент подтверждает, что украинская армия может воевать ещё долго, но только при условии, если сможет минимизировать потери, как это сделал в своё время Израиль. Хотя сравнивать ситуации крайне сложно, ведь враждебная для израильтян Палестина не является ядерной державы и не имеет влияния на мировой порядок, больших запасов вооружения, людского ресурса и мощного военно-промышленного комплекса.

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Однако к этому всему Зеленский уверен, что если украинские войска подойдут к административной границе с Крымом, то украинские власти вполне могут «дожать» демилитаризацию полуострова, то есть вывод российских войск и его возвращение под украинский контроль, политическим путём.