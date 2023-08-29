Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что это станет переломным моментом в ходе боевых действий.

После долгих переговоров касаемо поставок Украине американских истребителей F-16, украинское правительство всё же добилось этого. Министр обороны Украины Алексей Резников интервью изданию Bild утверждает, что уже весной 2024 года украинские пилоты смогут взлететь над украинским небом на новых американских истребителях.

По словам украинского министра, на Западе уже были начаты курсы по подготовке украинских лётчиков и инженеров. Осталось лишь подготовить инфраструктуру для западной авиации, что, вместе с обучением пилотов, займёт около полугода, может чуть больше. Резников уверен, что использование F-16 станет «переломным моментом» в ходе ведения боевых действий.

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Ранее председатель Объединённого комитета начальников Соединённых Штатов Америки Марк Милли сообщил, что уже в не столь отдалённом будущем украинцы смогут заполучить F-16. До этого он считал, что перевооружение Военно-воздушных сил Украины слишком дорогостоящий вопрос, который никак не поможет с превосходством российской авиации в небе из-за её величины.