Украинские пилоты уже обучаются на американских истребителях.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки Марк Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka заявил, что Украина в ближайшее время получит американские истребители, которые ей крайне необходимы для противостояния российским силам. Примечательно, что раньше американской военачальник придерживался противоположной позиции, считая поставки F-16 бессмысленными из-за абсолютного перевеса российской авиации в небе.

По словам Милли, дело по передаче F-16 движется вперёд: существует программа обучения и украинцы, вероятнее всего, получат американские истребители в не столь отдалённом будущем.

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На текущий момент три страны готовы предоставить Украине свои истребители - Дания, Нидерланды и Норвегия. Страны уже заменили или ждут замены устаревших истребителей F-16 современными F-35.

Марк Милли также прокомментировал ситуацию с контрнаступление, в очередной раз заявив, что у украинской армии осталось значительное количество боевой силы и это ещё не конец. Рано делать конкретные выводы о неудаче или успехе украинских сил.