В этом ему помог фирменный мерч.

Не так давно была новость о том, что возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп посетил тюрьму штата Джорджия, где его сфотографировали, обыскали и взяли отпечатки. Однако миллиардер избежал тюремного заключения, выйдя под залог в 200 тысяч долларов.

Как пишет издание Politico, сама ситуация положительно повлияла на финансовое положение предвыборной кампании политика. Трамп имеет свой фирменный мерч, который был пополнен новой коллекцией, посвящённой его задержанию. Именно на ней он собрал 7,1 миллионов долларов. Только за одну пятницу фонд политика пополнился на 4,18 миллионов долларов, что является рекордным показателем его предвыборной кампании. Очевидно, что такое формальное задержание Трампа никак не отразится на его рейтингах в негативном ключе, а лишь наоборот, ведь сторонники считают политика преследуемым американскими властям по политическим причинам.

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