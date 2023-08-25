Фактически политик вышел под залог в 200 тысяч долларов.

Издание CNN сообщает о факте прибытия возможного кандидата на пост Президента Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где он формально был арестован по делу о вмешательстве в выборы.

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Кортеж из десяти автомобилей подъехал к зданию тюрьму спустя полчаса после того, как самолёт политика приземлился в аэропорту Атланты. Администрация тюрьмы обыскала, сфотографировали, а также взяла отпечатки пальцев у Трампа. Он был выпущен под залог в 200 тысяч долларов, общее пребывание политика в тюрьме составила порядка 20 минут.

После этой процедуры Дональд Трамп официально внесён в учётные списки тюрьмы под порядковым номером P01135809. На табличках указан его рост и вес- 190 сантиметров и 97,5 килограмм соответственно.

Ранее в Офисе шерифа округа Фултон предупредила возможного кандидата в американские президенты предупредили, что к нему отнесутся несмотря на его статус, и возьмут отпечатки также, как и с обычного человека. Предполагается, что Трампу грозит заключение на срок в 725,5 лет.