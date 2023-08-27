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Папа Римский хочет получить для Ватикана статус наблюдателя БРИКС
Подобный статус у страны есть в ООН.

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Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий общение с Папой Римским, в интервью «РИА Новости» рассказал о желании понтифика получить для Ватикана статус наблюдателя в БРИКС. Подобный статус уже имеется у города-государства в Организации объединённых наций.

Севастьянов считает такой шаг позитивным в связи с тем, что в международной организации состоит Бразилия, являющаяся преимущественно католической страной, а с 2024 года к БРИКС присоединится Аргентина, также исповедующая в преимуществе католицизм. Ватикан рассчитывает на получение именно наблюдательского места, аналогичного по статусу в ООН.

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Миссия Римско-католической церкви в международной организации не имеет права на голосования, а также воздерживаться от любых споров политического характера, придерживаясь нейтральности и в своих дипломатических отношениях отдавая приоритет духовенству со всеми его признаками.

Ватикан - вспомогательная суверенная территория Святого Престола(Папы Римского), резиденция высшего духовного руководства Римско-католической церкви. Дипломатические миссии иностранных государств аккредитуются при Святом Престоле, а не при городе-государстве Ватикан, то есть фактически не является полноценным государством.

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#брикс #ватикан #папа римский #франциск
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