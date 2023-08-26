Кладбище хотят преобразить в новый вид.

В селе Николаевка Самарской области, где когда-то Евгений Пригожин открывал обелиск памяти погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», группа рабочих снесла памятники с кладбища, убрав их в стороны вместе с венками. Все могильные ямы сравняли с землёй.

Как оказалось позже, всё это не попытка уничтожить кладбище «вагнеровцев», а плановые работы по его преобразованию в новый вид. Планируется, что на месте некрополя будет выложена бетонная плита, а вместо христианских крестов на могилах установят памятные пирамидки. Это уже не первый случай, когда очередное кладбище павших бойцов подлежит видоизменению. Ещё в начале лета отмечалось, что могилы-пирамидки имеют схожесть с заградительными сооружениями так называемой «линии Суровикина»

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Тем не менее, не все живые «вагнеровцы» в курсе происходящего, как и просто их родственники, поэтому в сети уже появились видео, где авторы негодуют сносом памятников погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», а работники без какой-либо реакции продолжают это делать.