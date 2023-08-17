Политик, скорее всего, внесёт залог.

Представитель Офиса шерифа округа Фултон Натали Аммонс предложила бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу и другим 18 обвиняемым по его делу разместиться в их тюрьме. Она добавила, что исправительное учреждение работает круглосуточно, а беспрецедентный характер дела политика позволяет некоторым обстоятельствам его дела измениться в практически любой момент.

В то же время Шериф Пэт Лабат предупредил Трампа, что с ним будут обращаться как и с другим задержанным. Он добавил, что его статус не имеет значения, а ему сделают снимок задержанного. Он может прибыть в тюрьму для формального ареста.

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На текущий момент Дональду Трампу действительно грозит заключение в местной тюрьме, но он может его спокойно избежать, внеся залог. Опрошенные BBC эксперты сомневаются, что экс-президент действительно сядет в тюрьму по имеющимся обвинениям.

С каждой неделей суммарный срок лишения свободы, который может грозить бывшему американскому президенту, увеличивается. Сейчас обвинения в сторону Трампу могут принести ему 727,5 лет заключения и даже с возможной смертной казнью. Стоит отметить, что такой громоздкий срок обусловлен американским законодательством, которое учитывает, чтобы на случай частичной амнистии или снижения срока, заключённому не были прощены остальные преступления.