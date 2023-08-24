Это позволило бы разорвать сухопутный коридор в Крым.

Предполагается, что основной целью украинского контрнаступления могло бы возвращением под контроль Украины города Мелитополь. При таких обстоятельствах украинские силы могли бы разорвать сухопутный коридор в Крым, участить атаки на логистические объекты, откуда поступает вооружение на Крымский полуостров, начав его постепенную изоляцию.

Издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что в Соединённых Штатах Америки настоятельно рекомендуют Украине бросить все свои силы на Мелитополь. Это позволило бы как раз таки выполнить основную цель контрнаступления.

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По данным издания, Вооружённые силы Украины стараются прислушиваться к советам с запада и активизируют наступательные операции на южном направлении, невзирая на потери.

Ранее издание The Economist писало о том, что украинская армия не имеет достаточного количества ресурсов для проведения «лобовых(мясных) атак», о которых просят на западе. Проблема заключается в нехватка человеческого ресурса и отсутствия превосходства в небе, которое предусмотрено как неотъемлемый фактор в доктринах НАТО.