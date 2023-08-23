Была информация о его «отдыхе»

После вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» российский генерал Сергей Суровикин пропал из медиа-пространства, а позже, как указывали российские официальные лица, он «отдыхает», хотя неофициальные источники указывали на негласное расследование в отношении военачальника, которое остановить может только Путин.

Издание РБК, ссылаясь на свои источники, рассказало об освобождении от занимаемой должности российского генерала в связи с переходом на другую работу. После такого решения Суровикин фактически перестал быть заместителем командующего российской армией на украинских территориях. Такую же информацию озвучил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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Стоит отметить, что официально приказ об увольнении Суровикина нигде не публиковался, хотя вышеуказанные лица ссылаются как раз таки на него.

Ранее издание Politico писало, что бывший главнокомандующий Военно-космическими силами России Сергей Суровикин находится под домашним арестом, а ему крайне рекомендовали молчать, пока о нём не забудут. Связано это со связями российского офицера с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.