Судьбу генерала решить может только Путин.

Издание Politico пишет, что заместитель Командующего Объединённой группировкой российских войск в Украине(до 11 января командующий) Сергей Суровикин находится под домашним арестом, но может принимать в свой дом гостей. В то же время ему советуют молчать, пока о нём не забыли.

Никакой официальной информации о расследовании или уголовном преследовании в отношении российского генерала нет, но после прошедшего вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» он по сути пропал из медиа-пространства страны.

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По информации Politico, на текущий момент контрразведывательные службы ведут неофициальное расследование по Суровикину, а окончательное решение по судьбе российского генерала может принимать только один человек - Путин. До этого момента бывший союзник ЧВК «Вагнер» «будет страдать»

Ранее депутат Государственной думы России Виктор Соболёв сообщал, что Сергей Суровикин был отстранён от исполнения обязанностей. Насчёт текущего местонахождения генерала он дал следующий комментарий: «Где он сейчас - я не в курсе, не я же следователь»