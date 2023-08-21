Украины по-прежнему желают восстановить границы 1991 года.

Издание The Wall Street Journal пишет, что на западе разрабатываются различные варианты по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, но они не отвечают интересам как Украины, так и России. Дело в принципиальной позиции обеих стран.

Основной целью украинского правительства является возвращение границ по состоянию на 1991 год. Однако такая перспектива становится всё более нереальной, учитывая текущее положение в зоне боевых действий. Издание подчёркивает, что одна из причин такого исхода - ограниченная поддержка неуверенных партнёров, таких, как Соединённые Штаты Америки и Германия, опасающихся излишних затрат и рисков.

реклама

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ситуация не столь отрицательная, как её описывают. Что касается мнения неназванных европейских и американских чиновников на западе, то, по словам Дмитрия Кулебы, они ещё в феврале 2022 года делали прогнозы о прекращении существования Украины в течение 3 - 10 дней.

В то же время российская сторона неоднократно подчёркивала, что готова к переговорам только на основе новых реалий. Имеется в виду включение ряда украинских областей в состав России, которое не признаётся на международной арене.