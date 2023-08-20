Нет сомнений, что он сыграет какую-то роль в случае военной интервенции в страну.

С момента государственного переворота в Нигере, когда власть в стране была захвачена военной хунтой, Экономическое сообщество стран Западной Африки при поддержке западных государств подняло вопрос военной интервенции с целью возвращения легитимной нигерской власти.

Мали и Буркина-Фасо, где незадолго до государственного переворота в Нигере, была делегация мятежников, поддерживают новую власть в стране во главе которой Абдурахман Чиани. В этот раз африканские страны решили выразить свою поддержку не словом, а делом, оказав военную помощь Нигеру, направив им свою авиационную технику.

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Речь о бразильских самолётах Super Tucano, произведённых в 90-х годах. Именно их государства западной Африки разместили на территории Нигера как знак солидарности стране и для отражения ей любой агрессии. Нигерский телеканал RTN пишет, что своими действиями вышеуказанные страны «претворяют в жизнь свои обязательства, содержащиеся в их совместном коммюнике солидарности»

Помимо этого в нигерской столице Ниамее прошла встреча офицера Генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые обсудили составление плана по отражению «трусливой и противоправной агрессии, задуманной Экономическим сообществом стран Западной Африки»

Стоит напомнить, что Нигер граничит с Нигерией, поддержавшей военную интервью. Численность нигерийской армии на момент 2020 года превышала 143 тысяч человека, а население составляет более 200 миллионов человек.