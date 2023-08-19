.В Министерстве обороны Украины тоже не забыли прокомментировать статью The Washington Post, назвав её низкосортным вбросом

Недавно была новость от издания The Washington Post, сославшегося на источник в лице американских чиновников и военных, утверждающих, что Вооружённые силы Украины не выполнят основную цель своего контрнаступления - взятие Мелитополя для обрыва сухопутного коридора в Крым.

Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал статью американского издания, сообщив, что боевые действия на украинских территориях непредсказуемы по своей сути. Он добавил, что американцы наблюдали за многочисленными изменениями в аналитике по мере того, как динамично меняются условия на поле боя.

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Салливан отметил, что штаты не собираются вмешиваться в украинское контрнаступления и как-либо препятствовать ему. Он выразил уверенность в способностях и храбрости украинской армии, которая пытается наступать, а также напомнил о намерениях американского правительства продолжать военную поддержку страны.

В Министерстве обороны Украины тоже не забыли прокомментировать статью The Washington Post, назвав её низкосортным вбросом.