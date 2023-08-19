На Мелитополь "Хох" - от Работино "Ох"

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, знакомые с секретной информацией о прогнозах украинского контрнаступления, считают, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя и, соответственно, разорвать сухопутный коридор в Крым, тем самым выполнив задачу контрнаступления.

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Журналисты утверждают, что такая мрачная оценка основывается на способности российской армии защищать подконтрольную себе территорию с помощью минных полей и окопов. Как итог, украинцы и американцы будут друг друга обвинять в том, почему контрнаступление, на которое потратили значительное количество военной техники, не принесло весомых успехов.

Прогнозы американцев совпадают с секретной информацией, слитой в Discord в феврале, где говорилось, что основной причиной, по которой украинцы могут остаться «очень далеко» от своей цели по разрыву сухопутного коридора, является нехватка оборудования и человеческих ресурсов.

На текущий момент самой выгодной для наступления на Мелитополь украинской позицией является село Роботино, располагающееся в 80 километрах от города Запорожской области.