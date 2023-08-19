Это произошло во время подготовки объекта к реставрации.

На территории всех постсоветских стран так или иначе присутствуют или присутствовали памятники советским политическим деятелям, включая «вождя революции» Владимира Ленина. В казахском городе Алтай произошёл инцидент, в ходе которого один из таких памятников был снесён.

Как утверждает подрядчик, памятник Ленину был «случайно» снесён во время подготовки его к реставрации. На опубликованном в сети видео отчётливо видно, как бульдозер зацепил ковшом основание памятника, в ходе чего объект объект откололся и развалился. Изначальной задумкой реставрации была замена плит у подножия, но в итоге советский вождь был снесён. Можно предположить, что исполнитель работ намеревался снять фигуру вождя с постамента, после чего была бы проведена замена плитки, однако гравитация учтена не была и Ленин упал.

реклама

По отношению к подрядчику, как и к исполнителю работ, было заведено уголовное дело, в ходе которого им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет за умышленное уничтожение памятников истории, взятых под охрану государства. Мэрия заверила местное население, что в кратчайшие сроки восстановит памятник.