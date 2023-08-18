Это затратный, но эффективный способ уберечь их от уничтожения.

После того, как Украина получила от Великобритании ракеты Storm Shadow, а от Франции SCALP(аналог британским ракетам), украинцы модернизовали свои советские истребители Су-24, чтобы те могли нести западные боеприпасы. Как итог, такие самолёты быстро стали одной из целей ракетных обстрелов, проводимых российской армией.

Издание Financial Times пишет, что Вооружённые силы Украины вынуждены ежедневно менять расположение самолётов-носителей дальнобойных ракет французского и британского производства, чтобы спасти их от уничтожения. Российская армия наносит регулярные удары по аэродромам, пытаясь поразить украинскую авиационную технику.

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В то же время украинская армия перебрасывает сами истребители, оборудование и квалифицированный персонал с одной авиабазы на другую, чтобы избежать их уничтожения во время ракетного обстрела аэродрома или взлётно-посадочной полосы

Такая тактика имеет определённые затраты, включая время и финансы, однако именно таким образом украинцы могут эффективно обеспечить безопасность своих самолётов-носителей, защитив их.