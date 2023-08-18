Об этом сообщает прокуратура города Жешув.

Прокуратура польского города Жешув, через который Украина получает технику от союзников, заявила об инциденте, в ходе которого поляки съели более 300 тысяч буханок хлеба, изготовленных из технического украинского зерна, предназначенного для свиней.

Связано это с тем, что на польские мельницы ушло 100 тонн украинской пшеницы, которая предназначалась для свиней. Местные правоохранительные органы выявили факт получения потребителями продукции из низкокачественного зерна. Один из фигурантов дела - местный бизнесмен, продавший 111 тонн технической пшеницы под видом пищевой, не раскрывая деталей её происхождения.

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Соучастник в деле помогал бизнесмену подделывать документы, которые перевозчики имели собой для предъявления таможенному органу при ввозе украинского зерна. Ущерб от их мошеннической схемы оценили в 150 тысяч злотых(3,4~ миллиона рублей).

Техническое зерно не подлежит агропродовольственной инспекции, так как изначально предназначено не для его переработки в хлебобулочные изделия для людей, а выкармливания птиц и скота.