Это крупнейшая оборонная сделка для Израиля.

Соединённые Штаты Америки одобрили Израилю продажу противоракетной системы Arrow 3, которая способна поражать цели на высоте более 100 километров и имеет высокую эффективность. Система является совместной разработкой израильского государства и американцев. Сумма сделки составит 3,5 миллиарда долларов, что сделает её крупнейшей в истории израильского оборонно-промышленного комплекса.

Одобрение штатами сделки являлось последним шагом для её заключения между израильтянами и немцами. Переговоры по приобретении данной противоракетной системы начались в феврале 2022 года, как ответ на российские действия на украинских территориях. Деньги на подписание контракта выделили из специального фонда по закупке современных вооружений для Вооружённых сил Германии, образованного после событий 24 февраля 2022 года.

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Предполагается, что немецкое правительство планируют интегрировать Arrow 3 в европейскую систему противовоздушной обороны. Система противоракетной обороны должна быть готова к эксплуатации к концу 2025 года.