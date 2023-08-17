Судно стояло в Одесском порту более года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна сделала очень важный шаг к восстановлению свободы судоходства в акватории Чёрного моря. Первое гражданское судно прошло через новый гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта и направившись к туркам в Босфор.

Контейнеровоз Joseph Schulte находился в украинском порту более года и стал первым, кому удалось выйти из города по морю. На его борту было 30 тысяч тонн груза.

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Стоит отметить, что Командование Военно-морских сил Украины открыло новые гуманитарные маршруты, признанные безопасными, с разрешения Международной морской организации. Украина никак не гарантирует безопасное следование судов по маршрутам, требуя от владельца судна и его капитана подписать согласие о плавании на таких условиях.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Соединённые Штаты Америки могут задействовать своё влияние для обеспечения безопасности украинских судов, двигающихся с сельскохозяйственной продукцией из украинских портов. Они будут плавать недалеко от Румынии.