Они закроют так называемые «брестские ворота», то есть участок на польско-белорусской границе вблизи Бреста.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна ожидает от Соединённых Штатов Америки поставок ударных вертолетов Apache, которые в сочетании с американскими танками M1 Abrams смогут укрепить оборонительные возможности польской армии на границе с Белоруссией.

Польский министр отметил, что окончательное решение по запросу поляков относительно американских ударных вертолёт Конгресс Соединённых Штатов Америки вынесет на этой неделе. Он подчеркнул, что американские танки вместе с вертолётами смогут закрыть «брестские ворота», то есть участок на польско-белорусской границе вблизи Бреста.

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Помимо этого Блащак подтвердил желание польского правительства закупить у Южной Кореи тысячу танков К2 «Чёрная пантера», соответствующее соглашение на покупку которых подписали летом прошлого года. При этом у самой Южной Кореи всего 225 отечественных танков. Глава польского оборонного ведомства добавил, что отдельное внимание в польской армии уделяют комплектованию бронетанковых дивизий.

Стоит отметить, что польское правительство активно работает над перевооружением своей страны. С момента начала боевых действий на украинских территорий, польская армия смогла избавиться от ряда советского вооружения, заменив его западным. Страна активно наращивает свой военный потенциал, планируя увеличить численность армии до 300 тысяч контрактных военнослужащих.