Немецкий канцлер уверен, что это заставит Россию понять «что она пошла по неверному пути»

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с заявлением, где подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта и проведение новых встреч на подобие саммита в Саудовской Аравии. Политик уверен, что встреча в Джидде только начало, но тем не менее она была чем-то особенным.

Шольц отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах участвовал и Китай, а это хороший сигнал, который может проложить путь к достижению мира. Более того, немецкий канцлер считает, что переговоры больше всего усиливают давление на Россию и могут заставить её понять «что она пошла по неверному пути»

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Одним из инициаторов саммита в Саудовской Аравии был наследный принц страны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, имеющий контакты как с Киевом, так и Москвой. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле продолжат наблюдать за переговорным процессом в Саудовской Аравии, чтобы иметь понимание, какие ставят участники дипломатического процесса.