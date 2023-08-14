Речь о калибре 5,56×45 мм., который используют американские винтовки AR-15(M4)

Холдинг по производству оружия группа компаний «Калашников» разработали новую укороченную автоматическую винтовку АК-19, которая адаптирована под патрон стандарта НАТО - 5,56×45 мм. (.223 Remington)

Сообщается, что новый автомат создан на базе АК-12, но имеет более компактные размеры и иностранный калибр. АК-19 является оружием на экспорт, а адаптация его под НАТОвский калибр должна заинтересовать государства, использующие его. Это не первый случай, когда российский концерн создавал винтовки на базе иностранных калибров. Тем не менее, российская армия по-прежнему использует калибры 5,45×39 мм. или 7,62×39 мм.

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В случае, когда оружием планируют вооружать российскую армию, отдают предпочтение привычному калибру для постсоветского пространства или адаптируют сразу под несколько калибров, как в случае со снайперской винтовкой Чувакина(СВЧ), пришедшей на замену снайперской винтовке Драгунова(СВД). Оружие разработано сразу под два калибра: советский 7.62×54 мм. и НАТО-вский 7.62×51 мм. В мае 2023 года стало известно о принятии снайперской винтовки на вооружение российской армии.



