Однако ситуация далеко не идеальная.

Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Пэт Райдер, комментируя ситуацию с украинским контрнаступлением, заявил, что ситуация в зоне боевых действия далеко не идеальная для украинцев, но Вооружённые силы Украины итак совершили «чудо»

По словам американского чиновника, сам факт того, что украинская армия смогла выстоять под натиском российских военных, а после и вовсе откинуть их на оборонительные позиции, учитывая её состояние, говорит о многом.

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Тем не менее, всё не так идеально. Райдер добавил, что ситуация на поле боя остаётся далёкой от идеала, хотя в Пентагоне изначально полагали, что контрнаступление окажется тяжёлым вне зависимости от времени его начала.

Пэт Райдер отметил, что несмотря на всё, американское правительство продолжит поддерживать украинскую армию, предоставляя им все возможности для борьбы, включая обучение.

Ранее в Белом доме признали, что украинское контрнаступление оказалось медленнее, чем хотелось бы, но ситуацию нельзя назвать патовой и ещё есть надежды.