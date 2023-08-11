Они дали украинцам всё, что они просили, но наступление украинских сил все равно идёт медленнее, чем хотелось бы.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление идёт медленнее, чем хотелось бы украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а время играет не в пользу украинцев, ведь осенью будет всё ещё тяжелее.

Он также добавил, что Соединённые Штаты Америки сделали всё необходимое, чтобы украинцы смогли наступать. Украинская армия получила всё запрашиваемое вооружение из списка покупок. Белый дом по-прежнему продолжит поддерживать украинские силы в их наступательных операциях.

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Что насчёт недавнего опроса CNN, в котором 55% не поддерживают выделение дополнительного финансирования Конгрессом для украинской армии, то Кирби подчеркнул неизменность позиции американского президента Джо Байдена по украинскому вопросу. Американцы не будут отказываться от военной поддержки Украины. «Я думаю, американский народ понимает, что здесь поставлено на кон» - добавил он.

Джон Кирби считает, что украинская армия сражается очень отважно и добивается прогресса. Никакой заморозки боевых действий не наблюдается, ситуация не патовая, а некоторое продвижение всё же присутствует.