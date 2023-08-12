Таким образом поставки американских истребителей затянутся.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что в августе украинские лётчики начнут обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в Европе. Это подтвердили в Соединённых Штатах Америки, которые допускают обучение пилотов на своих территориях.

Издание The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских лётчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями завершит своё обучение только к концу следующего лета.

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Сложность обучения украинских пилотов, из-за которой учебная кампания затягивается, связана с необходимость проходить военным дополнительные четырёхмесячные курсы английского языка в Великобритании, направленные на изучение терминологии, связанной с управлением авиационной техникой.

К озвученному стоит добавить, что поставки самих истребителей F-16, как и ведение переговорах со странами, готовыми их поставить, займут тоже какое-то время и оно явно исчисляется не в днях, а месяцах. Исходя из этого, ожидать F-16 на защите украинского неба стоит как минимум к концу 2024 года.