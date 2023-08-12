Сделали это по результатам проверки

Президент Украины Владимир Зеленский после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны опубликовал видеообращение, в котором заявил об увольнении всех областных военных комиссаров по результатам проведённой проверки.

Директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, Министра внутренних дел Игорь Клименко, Генеральный прокурор Андрей Костин, глава Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции Александр Новиков и директор Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса предоставили отчёт на заседании, в котором сообщили о имеющихся 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, а также объявленных 33 подозрений в совершении уголовного преступления.

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Украинский президент объяснил своё решение тем, что управлять системой комплектования армии должны люди, которые знают что такое боевые действия и не берут взяток. На их место должны быть назначенные военнослужащие, проходившие службу в зоне боевых действий или потерявшие конечности, но «сохранившие своё достоинство»

Уволенным военным комиссарам Зеленский посоветовал идти в зону боевых действий, чтобы искупить свою вину, сохранить погоны и достоинство. Кандидатуры новых областных военных комиссаров предложит Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный на основании предложений из оперативно-тактических группировок.