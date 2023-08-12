Поэтому он считает необходимым наращивать военную поддержку страны.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post заявил, что на данный момент у Украины недостаточно вооружения, чтобы изменить баланс сил в боевых действий в свою пользу, поэтому украинская армия и не может пойти в решительное наступление.

Польский президент добавил, что для исправления печального положения украинцев необходимо наращивать военную помощь стране. С текущим арсеналом украинская армия неспособна проводить контрнаступление против российских военных.

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В то же время Дуда отметил, что благодаря усилиям украинских союзников, Вооружённые силы Украины имеют более современный военный потенциал, чем российская армия. Однако этого также недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Ранее Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ситуация с дружественной для украинцев Польшей в послевоенное время изменится. Украинское государство будет конкурировать с поляками также, как это было и раньше, защищая в первую очередь свои национальные интересы, не идя на уступки.