Это затронет 53 населённых пункта.

Вчера была новость о том, что Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил о подготовке российской армии к наступлению на Купянском направлении. Он добавил, что украинские силы пока что держат оборону, а военное командование предприняло все решения для гарантированного сдерживания противника.

В ряде населённых пунктов Харьковской области, которые граничат с зоной боевых действий, решили объявить принудительную эвакуацию. Глава районной военной администрации Андрей Канашевич выпустил распоряжение о эвакуации 53 населённых пунктов, некоторые из которых являются частью Купянского района. Украинцев переселят на безопасные территории.

реклама

Ранее Канашевич призывал население Харьковской области, которые находится недалеко от Купянского направления, принять для себя решение об эвакуации из населённых пунктов. Связано это с участившимися обстрелами российской армии и подготовке «кулака» для прорыва в Купянск.

На текущий момент никакой информации о российских успехах на Купянском направлении нет.