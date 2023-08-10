Пока что украинская оборона держится.

Два дня назад Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Купянск, где вместе с командованием обсудил оперативную обстановку на направлении. Сейчас же украинский офицер раскрыл, что происходит на Купянском направлении.

По словам Сырского, российская армия приготовила «кулак» для прорыва на Купянском направлении, который состоит из восьми штурмовых бригад «Шторм-Z», некоторые из позиций уже по несколько раз передавались из рук в руки, а интенсивность боёв достаточно высокая.

реклама

Целью визита украинского командира как раз таки было обсуждение дальнейших действий российской армии и вариантов реагирования на них со стороны украинской армии. Александр Сырский утверждает, что были приняты все необходимые решения для «гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома»

В связи с этим украинские подразделения на Купянском направлении получат подкрепление и оснащение всеми необходимыми средствами и боеприпасами.