Самолёты перемещаются между авиабазами каждый день.

В мае этого года стало известно, что Великобритания передаст Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Благодаря этому украинская армия получила возможность наносить удары по ранее недостижимым для неё целям. Позже Франция поддержала поставку своих ракет SCALP-EG, аналогичных британским Storm Shadow.

Издание Bild пишет, что Вооружённые силы Украины модернизовали порядка десяти советских тактических бомбардировщиков Су-24, чтобы те можно было использовать в качестве носителей британских дальнобойных ракет.

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Помимо этого украинская армия предприняла меры по обеспечению безопасности своей авиации. Украинцы отремонтировали почти все аэродромы времён Советского Союза, которые были до этого заброшены. Модернизованные украинские самолёты также теперь долго не задерживаются на одной авиабазе, меняя местоположение ежедневно, чтобы избежать ракетного удара российской армии. Стоит отметить, что именно по этой причине для поставок американских истребителей F-16 необходимо обеспечить надёжную противовоздушную оборону для аэродромов.