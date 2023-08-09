Но одни боеприпасы не обеспечат успех украинской армии.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Вооружённые силы Украины в ходе использования кассетных боеприпасов придали новый «импульс» своим наступательным операциям, учитывая прошедшие две недели без каких-либо изменений на поле боя.

Журналисты издания утверждают, что смена тактики вместе с применением кассетных боеприпасов дало украинской армии возможность подойти к основным оборонительным рубежам российской армии на некоторых направлениях.

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Украинский солдат рассказал The Wall Street Journal об эффективности кассетных боеприпасов в условиях их большей рассеянности, но также отметил, что кассетные боеприпасы не послужат поворотным моментам. Армия попросту должна иметь различные виды артиллерии для различных ситуаций. Командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко сообщает, что россияне начали приспосабливаться к новым условиям, рассредоточивая свои войска и копая двухметровые траншеи, чтобы избежать существенных потерь.

Тем не менее, издание отмечает, что украинская армия пока что ещё не дошла до самых серьёзных российских оборонительных сооружений, включая траншеи, танковые ловушки и заграждения. Для прорыва таких позиций украинцам необходима будет новая бронетехника.